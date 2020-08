Bekende horecazaak Parnasse heropent de deuren: “Een monument dat niet verloren mocht gaan” Wim De Smet

27 augustus 2020

11u15 3 Asse De bekende brasserie Parnasse, in het centrum van Asse, heeft een nieuwe baas. Na zes maanden leegstand heropenen Adam Meysman (36) en zijn vrouw Sara Kaesemans (37) de zaak en pronken ze meteen ook met een nieuwe naam: The New Parnasse.

Bistro Parnasse bevindt zich tegenover het Gemeenteplein in Asse en was decennialang een van de bekendste horecazaken van de regio. Rond nieuwjaar legden de vorige zaakvoerders de boeken neer en stond de Parnasse er verlaten bij. Voor Adam en Sara was het een uitgelezen kans om een extra horecazaak op te starten. “Wij hebben ook al De Oorzaak op de Markt en het Cultuurcafé in het cultureel centrum in handen”, vertelt Adam. “Maar door de coronacrisis hebben we het Cultuurcafé moeten sluiten. Er waren geen optredens en voorstellingen meer, dus kregen we ook geen klanten te zien. Om ons vast personeel toch in dienst te houden, beslisten we daarom om ook Parnasse nieuw leven in te blazen.”

“De voorbije maanden waren niet van de gemakkelijkste”, vervolgt Adam. “Na de lockdown mochten we De Oorzaak wel heropenen maar de capaciteit daalde van 70 naar 40 plaatsen. Dankzij de overname van Parnasse kunnen we onze mensen dus aan de slag houden.”

‘Smoking en grilling’

Het concept van The New Parnasse blijft grotendeels behouden. “We gaan hier vooral smoking en grilling gerechten aanbieden”, vervolgt Adam. “Maar de mensen kunnen bij ons ook terecht voor een dagschotel. En we blijven de hele dag open. Dat betekent dat je bij ons even goed een pintje of een koffie kan komen drinken. Het zaaltje boven gaan we gebruiken voor vergaderingen of debatten.”

Het interieur van Parnasse werd intussen grondig vernieuwd. Ook aan de buitenzijde willen Adam en Sara nog enkele opfrissingen realiseren. “De rode afwerking aan de buitenzijde gaan we zwart schilderen. En binnenin zijn we bijna klaar. We wachten nu alleen nog op de nieuwe keuken. Eens die geïnstalleerd is, kunnen we openen. Hopelijk zijn we eind september klaar. In het slechtste geval gaan we pas begin oktober open.”

Adam keert met de naam New Parnasse ook terug naar de roots van de zaak. “De vorige zaakvoerders hadden met ‘Beste Vriend’ ook een nieuwe naam gekozen voor de zaak”, luidt het. “Maar ik ben zelf afkomstig van Asse en de naam Parnasse, dat is hier een monument. Daarom hebben we beslist om die naam opnieuw te gebruiken. De Parnasse is zo bekend dat je die naam niet kan weggooien.”