Bekende brasserie In Den IJzerwinkel sluit de deuren WDS

21 augustus 2019

12u05 0 Asse De bekende brasserie In Den IJzerwinkel op de Markt in Asse heeft de deuren gesloten. De zaak kwam de voorbije maanden in slechte papieren en gisteren werd beslag gelegd op een deel van de inboedel.

Officieel heet het dat de zaakvoerders van Den IJzerwinkel met vakantie zijn maar de kans dat de zaak nog heropent is klein. Zaakvoerder Dries Van Mileghem (54), die al sinds 1987 met hart en ziel Den IJzerwinkel openhoudt, is zwaar aangeslagen. Hij wil pas later communiceren. Den IJzerwinkel was zijn levenswerk en onder impuls van Van Mileghem en zijn echtgenote groeide de zaak de voorbije 32 jaar uit tot een gerenommeerde vaste waarde op de Markt.

In Den IJzerwinkel is niet de eerste horecazaak die dit jaar de deuren sluit. In januari ging ook de al even bekende brasserie De Oorzaak dicht. Die zaak werd intussen overgenomen door een nieuwe uitbater.