Bekende brasserie Den IJzerwinkel wordt gerenoveerd (maar wacht nog altijd op nieuwe uitbater)



Wim De Smet

16 april 2020

14u45 1 Asse Het bekende restaurant In Den IJzerwinkel op de Markt in Asse wordt grondig gerenoveerd. De zaak sloot in augustus vorig jaar de deuren. De eigenaar is op zoek naar een nieuwe uitbater, maar vindt die voorlopig niet.

De renovatiewerken binnenin het gebouw gingen vorige week van start. “We gaan het interieur van Den IJzerwinkel helemaal vernieuwen”, melden eigenaars Walter Roesems (73) en Yvette Legrand (71). “De elektriciteit wordt vernieuwd en er wordt ook een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst. Het gebouw wordt ook volledig brandveilig gemaakt en het sanitair blok wordt uitgebroken en vervangen. Aan de keuken raken we voorlopig niet. Die voldeed aan alle vereisten, maar we zullen in een later stadium, als er opnieuw een uitbater is, zien wat hier nog kan verbeterd worden.”

De eigenaars maakten van de lockdownperiode gebruik om de werkzaamheden uit te voeren. “Nu alle horecazaken dicht zijn, is dat een perfect moment”, luidt het. “Als er een nieuwe zaakvoerder is, kan die meteen starten in een nieuw interieur.”

Het vinden van een nieuwe uitbater blijkt geen eenvoudige opdracht. “Wij verhuren het gebouw aan drankenleverancier HLS”, vervolgt Roesems. “Het is aan hen om een nieuwe baas te zoeken voor deze zaak.”

Verkommeren

In Den IJzerwinkel was meer dan dertig jaar het geesteskind van chef-kok Dries Van Mileghem en zijn vrouw Annie. In augustus vorig jaar legde het koppel de boeken neer. Sindsdien staat het restaurant te verkommeren.

Nochtans heeft de zaak een rijke geschiedenis. Het gebouw werd rond 1900 opgetrokken en deed jarenlang dienst als… ijzerwinkel. “De winkel behoorde toe aan Jozef De Smedt, bijgenaamd Jefke Smed”, weet Walter Roesems. “Hij verkocht hier ijzerwaren maar ook geweren. En tegelijk baatte hij hier de herberg ‘In den Jager’ uit, net omdat jagers hier een wapen konden kopen. Na zijn dood hielden de dochters nog enkele jaren de ijzerwinkel open, maar de verkoop van wapens en het café werden afgestoten.”

Pas in 1985 werd Den IJzerwinkel opnieuw een café. Eerst hield Marc Labeeuw de zaak open, en in 1987 verschenen Dries en Annie achter de toog. In 1991 werd Walter Roesems eigenaar van het gebouw maar hij verhuurde het pand al die tijd aan de uitbaters.