Bekend restaurant De Kapblok sluit geruisloos deuren maar heropent volgende week in Asse (in voormalig Jagershof): “Pand was te klein geworden” Wim De Smet

09 augustus 2019

16u15 0 Asse Het bekende restaurant De Kapblok sloot begin deze zomer geruisloos de deuren in Dilbeek maar heropent volgende week al op een nieuwe locatie in Asse. “Ons pand in Dilbeek was te klein geworden”, zegt chef-kok en zaakvoerder Peter Leemans (49).

De Kapblok is het geesteskind van Peter Leemans en zijn echtgenote Katia Van Schepdael. De twee begonnen hun eigen gastronomische restaurant 21 jaar geleden langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. De zaak verwierf een stevige reputatie en haalde ook een knappe 14 in de vermaarde Gault Millau-gids. “Maar na al die jaren waren we een beetje uitgekeken op onze locatie in Dilbeek”, vertelt Leemans. “We waren in alle stilte al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie. Net op het moment dat we het idee om te verhuizen bijna hadden opgegeven, zagen we dat Bistro Bella leegstond, het voormalige pop-uprestaurant van De Waerboom.”

Jagershof

Peter en Katia contacteerden de eigenaars en kwamen snel tot een akkoord. Voortaan is het gebouw langs de Brusselsesteenweg, waar vroeger café Jagershof gevestigd was, de nieuwe stek van De Kapblok. “Het gebouw heeft tal van mogelijkheden”, weet Peter. “We kunnen hier zeker dertig mensen zetten, terwijl er dat in Dilbeek slechts zestien waren. Op de bovenverdieping is er ook ruimte voor een banket of seminarie. Kortom: dit was het pand waarnaar we op zoek waren.”

We kunnen hier zeker dertig mensen zetten, terwijl er dat in Dilbeek slechts zestien waren. Op de bovenverdieping is er ook ruimte voor een banket of seminarie. Kortom: dit was het pand waarnaar we op zoek waren Peter Leemans

De Kapblok is niet alleen een restaurant. Katia en Peter bieden ook catering-diensten aan voor feesten en bedrijven. “Dat blijven we ook in de toekomst doen”, luidt het. “En het concept van De Kapblok wijzigt niet. De mensen kunnen bij ons terecht voor een gastronomisch etentje. We behouden ook onze lunch voor 27,5 euro. Net als voordien dus.”

Keuken

De nieuwe Kapblok heropent op maandag 19 augustus. “Eerst moet ik nog een deel van de keuken overbrengen naar hier”, zegt Peter. “We hebben ook nieuw meubilair besteld en de voorgevel moet nog vernieuwd worden. We hebben dus nog wat werk voor we kunnen openen.”

En de naam De Kapblok blijft behouden. Aan die naam hangt nog een mooi verhaal. “Ik heb destijds vier jaar in de Comme Chez Soi in Brussel gewerkt”, vertelt Peter. “De oude kapblok van de Comme Chez Soi werd op een bepaald moment vervangen door een nieuw exemplaar. Eigenaar Pierre Wijnants wist dat ik plannen had om een eigen restaurant op te starten. Hij vroeg me of ik al een kapblok had. Nee, dus. Daarop heb ik de historische kapblok van Comme Chez Soi meegekregen. Het is toch fijn om het authentieke kapblok van zo’n sterrenzaak te hebben.”

De experten van Gault Millau gaven De Kapblok eerder al een 14, maar een Michelin-ster heeft de zaak nog niet. “Een Michelin-ster zou altijd tof zijn. Maar ik heb vier prachtige kinderen, die me af en toe helpen in de zaak. Dat zijn eigenlijk de sterren die ik het meest koester.”