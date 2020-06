Bejaarde inwoners in Asse krijgen anti-verveelpakket met puzzelboek, schriftje en snoepjes Wim De Smet

19 juni 2020

10u55 0 Asse De inwoners van Asse die ouder zijn dan 75 jaar ontvangen de komende dagen hun eigen ‘anti-verveelpakket’. Het pakket moet hen helpen om de eenzaamheid in coronatijden te helpen verdrijven.



Vrijwilligers van het OCMW zijn vandaag een hele dag in de weer met het samenstellen van zo’n 2.500 anti-verveelpakketten. Een anti-verveelpakket bevat onder meer een puzzelboek, een schriftje om in te schrijven, een kleurboek voor volwassenen om de fijne motoriek te oefenen, een set potloden, een doosje snoep, een spel kaarten, muntjes en een balpen. “We bieden het pakket aan in een handig, gekleurd zakje dat nadien ook als boodschappentas kan gebruikt worden”, vertelt Miel Saerens, de schepen die bevoegd is voor sociale zaken. “Het pakket omvat concreet dus een aantal toffe spulletjes waarmee de oudere mensen hun tijd kunnen doorbrengen.”

Saerens is naast schepen ook huisarts. Volgens hem zijn er veel senioren die zo’n anti-verveelpakket echt wel kunnen gebruiken. “Ik denk dan vooral aan alleenstaande bejaarden of echtparen die door de coronamaatregelen nog zelden hun huis buiten komen”, zegt hij. “Op zo’n moment duurt een dag wel heel lang. Ze zitten de hele dag binnen met de televisie of radio als enige vriend.”

De pakketten worden de komende verdeeld door vrijwilligers. Het anti-verveelpakket kost zo’n 30.000 euro.