Bejaard koppel lag drie weken dood in woning: lichamen ontdekt na tip van buurman Wim De Smet

16 augustus 2019

17u20 15 Asse In een woning in de Neerheide in Asse werden vanmiddag de lichamen van een bejaard koppel gevonden. De slachtoffers waren al twee tot drie weken geleden overleden. Het was een buurman die de politie alarmeerde.

Buurman William Brewee (62) gebruikte een weitje achter de woning van Anny Verhaegen (86) in de Neerheide waar hij twee schapen hield. Anny woonde er samen met haar bijna 90-jarige vriend die afkomstig is uit Aalst. Buurman William kwam regelmatig bij zijn dieren en deed ook onderhoudsklussen in de tuin van het koppel. “Ook vanmorgen ging ik naar de woning om het gras te maaien en de gevallen nootjes bijeen te harken”, vertelt hij. “Meestal kwam de man altijd een praatje maken als ik aan het werken was. Maar nu zag ik niemand en nergens was ook maar iets van beweging te merken. Dat vond ik eigenlijk al een beetje verdacht.”

Het koppel werd vorige maand voor het laatst gezien. “Toen kwam ik langs en zat mevrouw in de zetel terwijl mijnheer de krant zat te lezen”, vertelt William. “Vorige week ben ik ook langs geweest en hoorde ik dat de televisie aan stond. Ook vanmorgen stond de televisie aan. Omdat ik niemand zag, ben ik op de ramen beginnen kloppen. Maar het bleef stil binnenin. Ik heb meteen mijn vrouw gebeld en nadien de politie. In de brievenbus zat een krant die dateerde van 29 juli. Waren die mensen toen al overleden? We weten het niet.”

Brandweer

Twee politiepatrouilles kwamen kort voor de middag aan in de Neerheide. De agenten beukten de deur open en troffen in de woning de lichamen van Anny en haar levensgezel. Beide lichamen verkeerden in staat van ontbinding. De man lag in de keuken, zijn partner werd aangetroffen in de hall tussen de slaapkamer en de badkamer. Volgens de politie en de MUG-arts gaat het om een natuurlijk overlijden. De twee lichamen werden daarom meteen vrijgegeven. De brandweer kwam met speciale pakken langs om de lichamen uit de woning te halen.

Het vrouwelijke slachtoffer was volgens de buurtbewoners al een tijdje op de sukkel. “Zij werd twee jaar geleden al eens opgenomen in het ziekenhuis”, luidt het. “Ze had problemen om te stappen en af en toe viel ze ook op de grond. Omdat ze bang was om in een rustoord te belande, durfde ze niet meer naar het ziekenhuis. Ze zei altijd dat ze in haar huis zou blijven tot haar laatste snik.”

De precieze doodsoorzaak is voorlopig niet bekend. Het is ook niet bekend of het onderzoek van de politie intussen afgerond is.