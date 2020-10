Beide bestuurders van ongeval N9 reden onder invloed én zonder rijbewijs, chauffeur Smart is amper 17 jaar Tom Vierendeels

09 oktober 2020

18u58 0 Asse Beide bestuurders die donderdagnamiddag betrokken zijn geraakt bij Beide bestuurders die donderdagnamiddag betrokken zijn geraakt bij het ongeval op de Brusselsesteenweg reden zonder rijbewijs én onder invloed. De ene testte positief op verdovende middelen, de andere op alcohol. De chauffeur van de Smart is bovendien minderjarig. Het levensgevaar bij de jonge passagier uit de Smart is intussen wel geweken.

Het ongeval werd volgens het parket Halle-Vilvoorde veroorzaakt door de bestuurder van de Smart. Rond 16.20 uur botsten op de N9 een grijze Mercedes en een zwarte Smart frontaal tegen elkaar. “De bestuurder van de Smart reed in de richting van Asse en maakte een inhaalbeweging over een volle witte lijn”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde dat een verkeersdeskundige aanstelde om de feiten te onderzoeken. “Daarbij botste hij frontaal op een Mercedes die op de rijbaan richting Brussel reed.”

Minderjarig

De brandweerzone Vlaams-Brabant West diende ter plaatse te komen om de passagier van de Smart uit de auto te bevrijden. De chauffeur had met hulp van omstaanders al het wrak verlaten. “De bestuurder van de Smart is een 17-jarige die zonder rijbewijs reed en een positieve drugtest aflegde”, weet Blondeau. “Hij werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. In zijn wagen zat ook een 17-jarige passagier die in levensgevaar werd afgevoerd, maar haar leven is momenteel niet meer in gevaar. Het jeugdparket zal, voor wat de minderjarige betreft, bekijken welke gevolgen gegeven kunnen worden aan de feiten.”

Maar ook voor de bestuurder van de Mercedes, een Fransman, is er dubbele pech. “Ook hij reed zonder rijbewijs en legde een positieve ademtest af”, besluit Blondeau. “De man raakte lichtgewond bij het ongeval doordat hij geen gordel droeg.” Naast een verkeersdeskundige werd ook een wetsdokter aangesteld.