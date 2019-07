Begraafplaatsen in Asse zien er stilaan groener uit (en dat is een bewuste keuze van het gemeentebestuur) Bart Kerckhoven

03 juli 2019

12u42 4 Asse De begraafplaatsen in Asse worden elk jaar wat groener. Het gemeentebestuur wil de kerkhoven op het grondgebied een natuurlijker uitzicht geven en stapt definitief af van de grijze ‘look’ die veel plaatsen hebben.

Grasvelden zullen bloemenweides worden waardoor er minder onderhoud nodig is. Zo kan overtollig water ook beter opgevangen worden. Tussen de graven zelf worden bodembedekkers aangeplant en als er voldoende plaats is worden er ook hoogstambomen voorzien.

De arbeiders van Pro Natura gingen zo al aan de slag in 2015 in Relegem. Dit jaar heeft het schepencollege aan Pro Natura gevraagd om de begraafplaatsen van Bollebeek, Kobbegem, Bekkerzeel en Walfergem te vergroenen en dat voor een bedrag van 47.538,06 euro. Die werken worden eind augustus uitgevoerd. In Mollem hebben de groenarbeiders van de gemeente al de ereperken van de oudstrijders en de zones van de ontknekelde graven zelf ingezaaid. De komende jaren wordt er nog verder gewerkt op de begraafplaatsen van Asbeek, Zellik, centrum Asse en Asse-Terheide.