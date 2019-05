Beenderen van menselijke oorsprong gevonden in Zellik ttr

31 mei 2019

14u29

Bron: belga 0 Asse Een aantal beenderen die een tweetal weken geleden aangetroffen waren in Zellik, blijken van menselijke oorsprong. Dat wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Het gaat om de beenderen van een jonge man, die weliswaar al tientallen jaren geleden zou overleden zijn.

Het was een buurtbewoner die op 19 mei de beenderen, onder meer een schedel aantrof in een plastic zak in de Hortensialaan in Zellik.

Het parket liet de zak in beslag nemen en liet de resten onderzoeken door een wetsgeneesheer. Uit dat onderzoek is nu gebleken de beenderen afkomstig zouden zijn van een jongeman die tientallen jaren geleden overleed.



De juiste oorzaak van het overlijden en de identiteit van de jongeman alsook de oorsprong van de beenderen, zijn nog onduidelijk. Aanwijzingen dat hij op gewelddadige wijze om het leven kwam, zijn er niet.