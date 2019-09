Autoloze Zondag komt eraan: dorpscentra van Asse, Mollem en Zellik gaan dicht voor autoverkeer Wim De Smet

18 september 2019

15u35 6 Asse Nu zondag is het Autoloze Zondag in Asse. In de dorpscentra van Asse, Zellik en Mollem moeten automobilisten plaats ruimen voor voetgangers en fietsers.

Autoloze Zondag in Asse, dat is al enkele jaren op de koppen lopen. Zowel vorig jaar als in 2017 klokten de organisatoren steevast af op meer dan 10.000 bezoekers. Die kunnen zondag genieten van tal van evenementen, optredens en honderden kraampjes.

In het centrum van Asse wordt de N9 zondag vanaf 9 uur afgesloten vanaf het kruispunt Wijndruif tot aan het station van Asse. Ook de Nieuwstraat wordt autovrij gemaakt vanaf het kruispunt Kerkstraat. Auto’s worden ook geweerd uit alle straten die uitgeven op de verkeersvrije zone. In het centrum geldt tegelijk ook een parkeerverbod. Automobilisten zijn verplicht een omleiding te volgen. Uit veiligheidsoverwegingen worden de belangrijkste toegangswegen ook geblokkeerd door politie of zware vrachtwagens. Dat is onder meer het geval op het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Nerviërsstraat. De weg wordt ook hermetisch afgesloten op de kruispunten Kalkoven-Prieelstraat, Huinegem-Gasthuisstraat, Boekfos-Neerstraat en aan de stelplaats van De Lijn (ter hoogte van het station).

In Zellik wordt de Noorderlaan zaterdag al vanaf 16 uur afgesloten, vanaf de parking op de Brusselsesteenweg tot aan het kruispunt met de Nachtegaallaan. Alleen hulpdiensten krijgen toestemming om de Noorderlaan te gebruiken.

Ook in het dorpscentrum van Mollem wordt de auto zondag geweerd. Hier wordt de Kasteelstraat afgesloten tussen de Kloosterbeek en de Kezeweide. De automobilisten rijden om via de Pastoor De Munterstraat, de Kezeweide, de Oudstrijdersstraat en de Voorstehoeve.

De activiteiten eindigen zondag om 18 uur. Vanaf 19 uur wordt de rijweg opengesteld voor het verkeer.