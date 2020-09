Autoloze Zondag gaat door, maar rommelmarkt en optredens zijn geschrapt door corona Wim De Smet

09 september 2020

14u20 0 Asse De Autoloze Zondag op 20 september gaat door, maar de rommelmarkt, optredens en randactiviteiten worden wegens corona een jaartje uitgesteld.

Alle auto’s worden op Autoloze Zondag uit het centrum verbannen. Zowel de N9 (vanaf kruispunt Wijndruif tot aan het station), de Nieuwstraat (tussen de Kerkstraat en N9) en alle straten die uitgeven op die autovrije zone worden verkeersvrij gemaakt van 12 tot 18.30 uur. De winkeliers in het centrum van Asse, Mollem en Zellik mogen tijdens Autoloze Zondag wel hun deuren openen, maar er mag buiten geen kraampje worden opgesteld.

Het verkeer richting Aalst moet omrijden via de rondweg N9k, Huinegem, de Gasthuisstraat, de Tuinwijk, Prieelstraat en Oude Dendermondsebaan. Wie naar Brussel rijdt moet een omleiding volgen via de Neerheide, de Varent, de Heedstraat, de Edingsesteenweg, de Bloklaan en de Boekfos om uiteindelijk via de Pastinakenstraat en de Petrus Ascanusstraat opnieuw op de N9 uit te komen. Ook het verkeer vanuit Ternat moet deze omleiding volgen vanaf de Edingsesteenweg.

De bussen van De Lijn blijven hun normaal parcours volgen en worden toegelaten in het verkeersvrije gedeelte.