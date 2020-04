Asse start inzamelactie voor tweedehandslaptops Wim De Smet

29 april 2020

16u10 0 Asse De gemeente Asse start een inzamelactie voor laptops. De laptops zullen gebruikt worden door leerlingen die niet de middelen hebben om er zelf eentje aan te schaffen.

“Onze jeugd krijgt nu massaal afstandsonderwijs en dan komt de digitale kloof meer dan ooit naar boven”, zegt schepen Joris Van den Cruijce (N-VA). “Niet elk gezin slaagt erin om de juiste leermiddelen ter beschikking te stellen van elk kind. Daarom organiseert onze dienst Onderwijs en de dienst Integratie samen een grootschalige inzamelactie van tweedehandslaptops.”

Wie zelf ongebruikte toestellen heeft liggen, kan die afgeven in het Sociaal Huis, op maandag of donderdagvoormiddag, telkens van 9 tot 12 uur. Het Sociaal Huis bevindt zich in de Gasthuisstraat 2.