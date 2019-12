Asse investeert 58 miljoen euro (onder meer in nieuwe scholen en vrijetijdssite) Wim De Smet

12 december 2019

11u00 3 Asse Het gemeentebestuur van Asse investeert de komende vijf jaar 58 miljoen euro, onder andere in de bouw van een vrijetijdssite in Zellik en drie nieuwe schoolgebouwen. Er wordt ook geld vrijgemaakt voor de heraanleg van de Brusselsesteenweg en de Assesteenweg.

Het meerjarenplan werd gisteravond besproken tijdens de commissie financiën en wordt normaal volgende week goedgekeurd op de gemeenteraad. De bestuursploeg van CD&V en N-VA lanceert vijf speerpunten waarvan het werk wil maken: mobiliteit, netheid, veiligheid, Vlaams beleid en een begroting in evenwicht. “Dagelijks doorkruisen 20.000 wagens onze gemeente dus is het maar logisch dat mobiliteit bovenaan staat”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “We gaan zwaar investeren om onze wegen veiliger te maken. Daarom gaan we het Muurveld, de Bloklaan en het Hofveld, drie straten die zich in de buurt van twee scholen bevinden, vernieuwen met aandacht voor de zwakke weggebruiker. We maken daar 1 miljoen euro voor vrij. Ook de Brusselsesteenweg in Zellik en de Assesteenweg worden vernieuwd en krijgen fietspaden. Daarnaast maken we ook budget vrij voor de realisatie van de fietssnelweg richting Opwijk.”

Ook onderwijs neemt een grote hap uit het budget de komende jaren. Zo wil Asse een nieuw schoolgebouw rechttrekken voor de kunstenacademie August De Boeck. Het bestuur zoekt nog uit waar dat gebouw precies moet komen, maar er wordt alvast 6 miljoen euro apart gehouden. Ook de schoolsite in Mollem krijgt een nieuwbouw, net als de gemeentescholen in Krokegem en Zellik. De bouw van de drie scholen kost 12,5 miljoen euro.

Ook een blikvanger: de vrijetijdssite in Zellik, goed voor een investering van 8 miljoen euro. “We gaan de oude gebouwen in de Noorderlaan slopen en vervangen door een nieuwbouwproject”, meldt Van Elsen. “De vrijetijdssite wordt uitgerust met een grote zaal met podium, bar met keuken, kleinere lokalen, een bibliotheek en speel-o-theek, cafetaria, bergruimtes, een jeugdhuis en nieuwe lokalen voor de chiro. Het bestek voor de studieopdracht is intussen al goedgekeurd. De plannen worden in 2021 of 2022 gerealiseerd.

Ondanks de forse investeringen gaat Asse geen of weinig patrimonium verkopen. De openstaande schuld wordt afgebouwd van 57 miljoen naar 52 miljoen euro. De gemeente voerde begin dit jaar nog een belastingverhoging door. “En intussen bouwen we de schuldgraad af”, meldt schepen van financiën Jan De Backer (CD&V). “Vandaag hebben we een schuld van 1.733 euro per inwoner. Tegen 2025 mag dat slechts 1.594 euro zijn.”