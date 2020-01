Asse haalt kerstbomen op aan huis (en laat ze verhakselen) WDS

09 januari 2020

11u50 0 Asse De inwoners van Asse kunnen hun kerstboom gratis van de hand doen tijdens de kerstboomophaling nu maandag.

Het gemeentebestuur organiseert maandag 13 januari een kerstboomophaling in alle straten van Asse. De bomen moeten aangeboden worden zonder pot en zonder versiering. Is dat niet het geval, dan wordt de boom niet meegenomen.

De opgehaalde kerstbomen worden nadien overgebracht naar het recyclagepark. “Onze mensen gaan vervolgens alle kerstbomen verhakselen”, meldt milieuschepen Peter Verbiest (N-VA). “Nadien wordt het afval overgebracht naar een compostbedrijf. In het verleden werden in onze gemeente ook kerstboomverbrandingen georganiseerd, vooral door jeugdbewegingen. Maar die tijd is voorbij.”

De inwoners mogen hun kerstboom zondagavond vanaf 18 uur al goed zichtbaar buiten zetten. Wie de kerstboom graag nog enkele dagen langer in huis laat staan, kan hem nadien ook overbrengen naar het recyclagepark.