Asse blaast wekelijkse markten dan toch af Wim De Smet

26 maart 2020

15u30 2 Asse Het gemeentebestuur van Asse gaat de twee wekelijkse markten op haar grondgebied alsnog stopzetten.

De beslissing werd donderdagmiddag genomen door het college van burgemeester en schepenen. Asse volgt daarmee de nieuwe richtlijnen van de gouverneur. Daarin staat te lezen dat openbare markten alleen nog kunnen als er geen supermarkten in de buurt zijn. Aangezien er vlak bij de Hopmarkt een Carrefour-winkel is, en in Zellik ook verschillende supermarkten zijn, kon het gemeentebestuur niet anders dan de markten alsnog afblazen.

De markten in Asse en Zellik waren zowat de enige markten in heel Vlaanderen die overeind bleven. De gemeente had wel extra maatregelen genomen. Zo moesten de marktkramen verder uit elkaar worden geplaatst en werd alleen de verkoop van voedingsmiddelen nog toegelaten.