Asse bant vrachtwagens uit dorpscentrum Wim De Smet

17 april 2020

10u45 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse voert een tonnagebeperking in in een dozijn straten van het centrum. “Vrachtwagens moeten rijden waar ze horen te rijden: op verbindingswegen en gewestwegen”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Het centrum van Asse torst een kwalijke reputatie als het over verkeersveiligheid gaat. De voorbije jaren gebeurden hier enkele zware verkeersongevallen waarbij ook dodelijke slachtoffers vielen. Het centrum bevindt zich op een kruispunt van twee belangrijke gewestwegen: de N9 (Brussel-Aalst) en de N285 (Edingen-Asse).

Het gemeentebestuur wil zwaar vrachtvervoer uit de zijstraten houden. Vrachtwagens die meer dan 3,5 ton wegen, moeten in de toekomst de gewestwegen blijven gebruiken en niet langer de woonstraten. “In afwachting van de aanleg van de ringweg hebben we beslist om de vrachtwagens uit het centrum te weren”, meldt Koen Van Elsen. “Door de vele omleidingen van de voorbije jaren, hebben veel vrachtwagenchauffeurs sluipwegen gevonden doorheen het centrum om zo de files te vermijden. Vooral het verkeer dat vanuit Ternat komt, is een probleem. Veel vrachtwagens volgen niet het verkeer in de Nieuwstraat maar rijden door het Muurveld om via de Boekfos opnieuw op de N9 uit te komen. Maar die straten zijn niet geschikt voor zwaar verkeer.”

De invoering van de tonnagebeperking wordt gespreid in vijf fases. “We gaan van start met het echte centrum”, vervolgt de burgemeester. “Op die manier kunnen we de buurt rond het ziekenhuis, het Muurveld, de Boekfos en de Hopmarkt al vrij van vrachtvervoer houden. In deze buurt bevinden zich ook veel scholen waardoor we hier ook veel fietsers en schoolgaand verkeer zien. In een later stadium breiden we de tonnagebeperking ook uit naar de andere deelgemeenten.”

Er komen wel enkele uitzonderingen voor het tonnageverbod. “De bussen van De Lijn moeten we uiteraard doorgang verlenen”, zegt Van Elsen. “Dat geldt ook voor vrachtwagens die in deze zone een levering komen doen. En uiteraard zijn ook de landbouwers met hun tractoren vrijgesteld. Zij moeten tenslotte hun akkers kunnen bereiken. En we hebben in Asse-centrum nog altijd enkele actieve landbouwbedrijven.”

Eens de tonnagebeperking er is, zullen ook politiecontroles volgen. “We gaan de politie opdracht geven om de nieuwe maatregel streng te handhaven”, luidt het. “Eens de ringweg er ligt, zullen we dit trouwens kunnen doen met onbemande camera’s. De camera’s zullen vanzelf een vrachtwagen herkennen en de nummerplaat verifiëren.”