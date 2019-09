Asfalteringswerken in Asbeek, Zellik en Asse-ter-Heide WDS

17 september 2019

Nog tot het einde van de week gaat een aannemer op verschillende plaatsen in Asse asfalteringswerken uitvoeren.

De rijweg wordt onder meer vernieuwd in de Heidekouter in Asse-ter-Heide en in de Kespier en de Beekstraat in Asbeek. De automobilisten worden in Asse-ter-Heide lokaal omgeleid via de Gentsesteeneg, de Kapellestraat, de Oostkouter en de Woestijnweg. In Asbeek moet het verkeer omrijden via Elshout en de Asbeekstraat.

De asfalteringswerken werden toevertrouwd aan aannemer De Vriese NV uit Koolskamp.

Ook in Zellik wordt er gewerkt. Hier gaat de aannemer de De Deckerstraat, de Vinkenlaan en de Frans Thierrystraat (tussen Openveldstraat en Frans Timmermansstraat) vernieuwen met een laag asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt het eenrichtingsverkeer in de Openveldstraat tijdelijk opgeheven.