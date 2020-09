Ammoniaklek bij groenteveiling BelOrta: personeel geëvacueerd Tom Vierendeels Wim De Smet

22 september 2020

19u39 20 Asse Het personeel van groenten- en fruitveiling BelOrta in Zellik werd dinsdagochtend geëvacueerd na een ammoniaklek. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hadden enkele uren nodig om de situatie onder controle te krijgen. Pas in de namiddag werd de site opnieuw vrijgegeven. Er vielen geen gewonden.



Het lek ontstond dinsdagochtend rond 9.15 uur op het dak van één van de loodsen van de veiling. Daar waren dakwerkers de laatste hand aan het leggen aan de afwerking na een renovatie van de dakbedekking. Bij slijpwerken werd echter een ammoniakleiding geraakt waarna het goedje onmiddellijk in de lucht spoot. De arbeiders repten zich snel naar beneden om zich in veiligheid te brengen. Vervolgens werd ook al het personeel van BelOrta geëvacueerd.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde net als de politiezone AMOW met verschillende ploegen ter plaatse. Speciaal materiaal en beschermende gaspakken werden aangevoerd om het lek te dichten. Ook de Brusselse brandweer verleende bijstand. Die operatie kon rond 11.30 uur van start gaan. Intussen werden continu metingen uitgevoerd, maar gevaar voor de omgeving was er nooit. Bij het nabijgelegen distributiecentrum van Delhaize trad het alarm wel enkele keren in werking omdat er ammoniak gedetecteerd werd, maar maatregen of een evacuatie waren niet nodig.

De bedrijfsbrandweer van Audi Vorst kwam vervolgens ter plaatse om de veilingloods met gespecialiseerd en krachtig materiaal te verluchten. Pas rond 14 uur kon de volledige site worden vrijgegeven. Een gespecialiseerde firma kon nadien aan de slag gaan voor de definitieve herstelling van de getroffen ammoniakleiding.