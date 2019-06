Alex Agnew en Kommil Foo komen naar CC Asse: ticketverkoop start zaterdag 15 juni Wim De Smet

06 juni 2019

11u25 15 Asse Stand-up comedian Alex Agnew en de cabaret-broers van Kommil Foo staan binnenkort op het podium van de cultuurzaal Oud Gasthuis in Asse. De ticketverkoop voor de optredens gaat zaterdag 15 juni om 8 uur van start.

Het programma van het CC Asse telt ook dit jaar een dozijn spraakmakende optredens. Kommil Foo komt op vrijdag 24 april 2020 naar Asse, terwijl Alex Agnew zijn opwachting maakt op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2019. Een greep uit de rest van het aanbod: Circus Ronaldo (zaterdag 23 november 2019), Bart Cannaerts (vrijdag 24 januari 2020) en Steven Van Herreweghe (zaterdag 2 mei 2020).

De online ticketverkoop start zaterdag 15 juni om 8 uur via www.ccasse.be. Wie tickets aan de balie wil kopen, kan er vanaf 10 uur terecht. “Maar eigenlijk raden we de mensen aan om online te reserveren want op het moment dat de balie opent, zullen al een groot aantal tickets verkocht zijn”, meldt programmaverantwoordelijke Joeri Van Mulders. “De tickets voor de bekende namen zouden wel eens snel uitverkocht kunnen zijn, ook al beschikken we over een grote zaal met meer dan vijfhonderd zitjes.”

De prijzen van de tickets schommelen tussen 20 en 35 euro. Telefonische bestellingen of bestellingen via e-mail of sociale media zijn die dag niet mogelijk. Vanaf maandag 17 juni kan dit wel.