Afscheid van voormalig schepen Van den Abeele (78): “We gaan de wijze raad van Opa Jos missen” Wim De Smet

16 augustus 2019

15u05 0 Asse Meer dan honderd mensen hebben vanmiddag afscheid genomen van voormalig schepen en gemeenteraadslid Jos Van den Abeele (78). De uitvaartplechtigheid vond plaats in het crematorium in Wilrijk.

Jos Van den Abeele overleed vorige week vrijdag in zijn woning in het Breugelpark. Zijn dood kwam, ondanks hartklachten, vrij onverwacht. Van den Abeele was decennialang het gezicht en de drijvende kracht achter de onafhankelijke dorpslijst Zellik-Relegem.

De uitvaart vond plaats in het crematorium Schoonselhof in Wilrijk. Zowel levensgezellin Linda Platteau als de kleinkinderen Ines en Julie namen het woord. Ook Erik Beunckens, die Van den Abeele opvolgende als fractieleider van Zellik-Relegem, kwam getuigen over de hechte vriendschapsband die hij met Jos had. “Toen ik enkele jaren geleden alleen was gevallen, hebben Linda en jij me uitgenodigd om op Kerstmis en oudejaarsavond samen naar de Chinees te gaan”, vertelde Beunckens. “Daardoor moest ik die avonden niet alleen doorbrengen. Het is een van die mooie herinneringen die ik aan jou heb. En het was een teken van echte vriendschap.”

En Beunckens bedankte zijn partijgenoot niet alleen voor de vriendschap. “We gaan de wijze raad van Opa Jos missen”, luidde het. “Onze maandelijkse vergadering als voorbereiding op de gemeenteraad zullen nooit meer dezelfde zijn.”

Niet alleen de partijgenoten van Zellik-Relegem zakten naar Wilrijk af om afscheid te nemen. Ook gemeentesecretaris Lander Van Droogenbroeck, voormalig gemeenteraadsvoorzitter Lode Pletinckx en de raadsleden Edwin Fabri (CD&V) en Niel Delgouffe (Open VLD) kwamen hun voormalig collega een laatste groet brengen.

Na de plechtigheid kreeg de urne een plaats op de begraafplaats in Zellik.