Afrit Zellik op Pontbeeklaan (N9) wordt (wellicht) afgeschaft Wim De Smet

27 december 2019

16u00 0 Asse De gemeente Asse wil de afrit Zellik-centrum op de Pontbeeklaan afsluiten. De maatregel werd opgenomen in de herinrichtingsplannen voor de Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan.

Wie vanuit Asse naar Zellik rijdt, doet dat via de afrit Zellik-centrum die zich honderd meter voorbij het Lukoil tankstation bevindt. Na een participatiemoment met de omwonenden werd het plan gelanceerd om de afrit af te sluiten om zo het vele sluipverkeer door Zellik-centrum te weren. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn zijn het voorstel genegen. Wie met de wagen naar Zellik wil, zal in de toekomst het afrittencomplex aan de Vliegwezenlaan moeten gebruiken.

Samen met het afsluiten van de afrit worden zowel de Brusselsesteenweg als de Vliegwezenlaan vernieuwd. De betonnen rijweg en het fietspad van de Vliegwezenlaan vertonen op veel plaatsen verzakkingen. De meerkost voor de herinrichting van die Vliegwezenlaan werd geraamd op 1,2 miljoen euro. Ook de bruggen over de spoorlijn en over de Pontbeek zijn in slechte staat. Daarom zullen Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer, die de bruggen beheren, mee uitgenodigd worden om de vernieuwingsplannen uit te voeren.