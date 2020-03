Actiecomité Kravaalbos stapt naar provinciegouverneurs: “Verbod op ruiters en fietsers is onwettig” Wim De Smet

08 maart 2020

11u30 8 Asse De actiegroep ‘Kravaalbos voor iedereen’ wil dat ruiters en fietsers de paden in het grote bos mogen blijven gebruiken en dient klacht in bij de provinciegouverneurs van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De actie komt er na een grote politiecontrole in november vorig jaar waarbij 35 mensen een boete kregen.

De politiecontroles in het Kravaalbos vonden plaats op 10 november, op vraag van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het agentschap wilde met de controles het reglement handhaven. Daarin staat dat mountainbikers, paarden, quads en motoren niet langer welkom zijn in het bos. Mountainbikers en ruiters werden door de agenten tegengehouden en prompt getrakteerd op een boete. De verontwaardiging was groot. “Wij komen al jaren met de paarden hier wandelen en plots beslist men hier om de paden door het bos te verbieden voor ruiters en fietsers”, zegt Mark Mattens, woordvoerder van het actiecomité. “Maar die maatregel is niet wettelijk. Het Agentschap Natuur en Bos baseert zich op de Atlas der Buurtwegen, een document uit 1846. Maar de openbare wegjes die daarin zijn opgenomen, volgen allang niet meer het vroegere tracé. En als je daaraan iets wil wijzigen, dan moet je een speciale procedure volgen die iedere inwoner van dit land moet volgen.”

Mattens gaat daarom een schrijven richten naar de gouverneurs van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Het Kravaalbos, 80 hectare groot, strekt zich uit over die twee provincies. “De helft van het bos ligt in Aalst, de andere helft op grondgebied van Asse en Opwijk”, luidt het. “We willen de gouverneurs duidelijk maken dat de uitgeschreven boetes gebaseerd zijn op een niet-wettelijk reglement. Ook de burgemeesters worden aangeschreven.”

Volgens het actiecomité gaan de gemeentebesturen van Asse en Opwijk alvast niet akkoord met het doorgangsverbod voor ruiters en mountainbikers. “Asse en Opwijk hebben wel het project Van Erembald tot Kravaal mee ondertekend om de omgeving rond het bos te verfraaien”, zegt Mattens. “Maar het is nooit de bedoeling geweest om die padjes af te sluiten voor paarden en fietsers. Zelfs de verbinding tussen Asse en Mazenzele, die door het bos loopt, mogen we niet meer gebruiken. Heel jammer allemaal, want dat is net onze belangrijkste eis: een verbinding tussen het bos en Mazenzele.”

Volgens het actiecomité is het ook onzin om de paarden en fietsen te verbieden. “Volgens het agentschap zorgen wij ervoor dat de padjes herschapen worden in modderpoelen. Maar dat is helemaal niet het geval. Een paard of fiets veroorzaakt niet meer schade aan de paden dan honderden wandelaars.”