Actiecomité en oppositie furieus: “Ringweg lost files in Asse niet op. Wel integendeel” Wim De Smet

19 juni 2019

18u20 0 Asse De De aanleg van een ringweg zal de files in Asse niet oplossen. Dat zeggen oppositieraadslid Erik Beunckens (Zellik-Relegem) en het actiecomité ARMA en hun mening wordt ook gestaafd door de ingenieurs en burgemeester Koen Van Elsen zelf. “De ring moet vooral de leefbaarheid van ons centrum garanderen”, zegt Van Elsen.

Tijdens de plenaire commissie, waar het voorontwerp van een driekwartsring werd voorgesteld, trok oppositieraadslid Erik Beunckens van leer tegen het huidige tracé van de ring. Hij wil niet dat de ringweg dichtbij het centrum wordt aangelegd. Net als het actiecomité ARMA wil zijn partij dat de ringweg doorheen landbouwgebied wordt getrokken om vervolgens de Dendermondsesteenweg (N47) te doorsnijden en uit te komen op de Gentsesteenweg (N9) richting Affligem. “De mogelijkheid om via een ring rond Asse ook bijvoorbeeld het gehucht Krokegem leefbaar te maken, wordt volledig gemist”, zegt Beunckens. “Nu gaat men een ring dwars door het dorpscentrum trekken. Met dit tracé rolt men de rode loper uit voor een supersluipweg van de E40 in Ternat naar de Brusselse ring in Zellik. Deze ring gaat de mobiliteit in Asse hypothekeren voor de komende 50 jaar. Ik wil als raadslid later niet aangesproken worden over deze miskleun. Nog liever geen oplossing dan een slechte oplossing.”

Verkeersluw

Ook het actiecomité ARMA, dat een juridische procedure opstartte tegen de plannen, is boos. “De gemeente heeft destijds een draagvlak voor de ring willen creëren door te zeggen dat de ringweg alle verkeersproblemen in en rond Asse zou oplossen”, zegt Jos Vrijders van ARMA. “Maar vandaag geeft men toe dat dit niet het geval is. De rondweg komt er niet om de verkeersproblemen op te lossen, wel om het centrum verkeersluw te maken. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook de ingenieurs. Ook het studiebureau geeft toe dat de reistijden niet zullen verbeteren. Waarom zou men daar dan zo veel geld inpompen en tegelijk honderden mensen pesten?”

Het actiecomité stelde enkele jaren geleden al enkele alternatieve tracés voor. “Het is niet aan ons comité om te bepalen waar de ring komt, maar onze voorstellen hebben geen eerlijke kans gekregen hoewel ze veel minder zouden kosten”, vervolgt Vrijders. Het actiecomité heeft momenteel nog altijd een procedure bij de Raad van State lopen. ARMA vraagt daarin om de vernietiging van de provinciale uitvoeringsplannen. “We wachten op het verslag van de auditeur”, luidt het.

Rood licht

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) verdedigt het rondweg-dossier. “Als er na de aanleg van de ring extra verkeer bij komt, dan zullen de files inderdaad niet oplossen”, zegt hij. “Deze ring moet er vooral komen om ons centrum leefbaar te houden. We moeten het vrachtverkeer uit het centrum weren, zodat het hier veiliger wordt. In Asse gaan drieduizend kinderen naar school. Die kinderen hebben al actie gevoerd omdat het hier zo onveilig is. Onlangs gebeurde er nog een zwaar verkeersongeval met een fietser. Deze situatie kan niet blijven duren. We gaan naar een veiliger Asse met meer zuivere lucht. En als de auto dan iets langer voor het rood licht moet staan, dan is dat maar zo.”

