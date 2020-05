Aanschuiven bij Blokker voor allerlaatste koopjes



Wim De Smet

29 mei 2020

17u40 0 Asse Aan het Blokker-filiaal in Asse was het vandaag tot buiten aanschuiven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Blokker-winkels verdwijnen volgende maand. De Nederlandse keten krijgt dan een nieuwe naam en zal Mega World heten. Maar vooraleer de Blokker-logo’s verdwijnen, wordt er nog kwistig met kortingen gestrooid. Dat lokte gisteren alvast honderden klanten naar de winkel in Asse. Omdat er slechts een beperkt aantal mensen tegelijk in de winkel mogen, was het aanschuiven tot op de Steenweg.