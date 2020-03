79 personen van ‘clan Modest’ doorverwezen in dossier rond grootscheepse oplichtingen met voertuigen Wouter Hertogs

30 maart 2020

19u51 0 Asse De Brusselse raadkamer heeft maandag 79 van de 80 verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank in het dossier rond de zogenaamde ‘clan Modest’, een criminele organisatie die zich specialiseerde in oplichtingen met voertuigen. De bende wordt van ongeveer 620 feiten verdacht. Daarbij zouden ze meer dan 1.000 slachtoffers gemaakt hebben en 6,5 miljoen euro hebben buitgemaakt.

Volgens het federaal parket gingen de daders veelal op dezelfde manier te werk. Ze namen contact op met mensen die hun wagen te koop aanboden, en stelden voor die te kopen. De zogenaamde kopers deden daarbij niet moeilijk over de prijs en betaalden de wagen met een app op hun smartphone, of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen, en de auto was naar het buitenland verscheept. Op 7 mei 2019 werd de criminele organisatie opgerold, toen meer dan 1.200 agenten van de federale en lokale politie binnenvielen op een 200-tal plaatsen in het Brusselse en in de streek rond Charleroi, maar ook in Frankrijk. De huiszoekingen vonden voornamelijk plaats in kampen van woonwagenbewoners en daarbij pakte de politie een vijftigtal personen op. Ook in het Pajottenland gebeurden er invallen in sites van zigeuners. Zo kwamen de speurders langs op Poelk in Roosdaal, een standplaats in Walfergem en het doortrekkersterrein op het PIVO in Asse, een locatie in Beersel en twee locaties in Sint-Pieters-Leeuw. In totaal pakte de politie een 50-tal personen op en nam ze 90 woonwagens, 91 wagens, 34 gebouwen, juwelen, 23 luxe-horloges en 1 miljoen euro in beslag genomen, naast een automatisch wapen, verschillende handvuurwapens en ettelijke geweren.