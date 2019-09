70-jarige man voor hof van assisen voor verstikken van echtgenote Aanleiding van familiedrama zouden financiële problemen geweest zijn WHW

11 september 2019

11u27 0 Asse Maandag gaat het proces van start tegen de 70-jarige François Bulté uit Asse. De man doodde in oktober 2017 zijn toen 66-jarige echtgenote Marie-Jeanne Berghman door haar te verstikken. Aanleiding voor de feiten zou een ruzie zijn geweest over de financiële toestand van het gepensioneerde koppel. Woensdagnamiddag wordt enkel de twaalfkoppige jury samengesteld.

Op 17 oktober 2017 belden de kinderen van het echtpaar Bulté-Berghman een buur van hun ouders. Ze kregen hun ouders al enkele dagen niet meer aan de telefoon en maakten zich hier ongerust over. Na de ontdekking van de buur, werden de hulpdiensten verwittigd. .Toen de overbuur de woning betrad, stootte hij in de slaapkamer op het levenloze lichaam van de 66-jarige Marie-Jeanne Berghman. Van haar echtgenoot was er geen spoor. De politie werd verwittigd. Die doorzocht de woning en trof in een nis in de zolder de versufte François Bulté aan. Een autopsie wees uit dat Marie-Jeanne Bergham overleden was door verstikking.

“Ze moest gewoon zwijgen”

In de loop van verschillende verhoren bekende Bulté dat hij zijn echtgenote om het leven had gebracht. Bij een ruzie zou hij haar een duw gegeven hebben, waardoor ze ten val kwam, waarna hij boven op haar was gaan liggen tot ze niet meer bewoog. “Ik wilde haar niet doden. Ze moest gewoon zwijgen”, klonk het. Toen hij merkte dat ze dood was, zou hij geprobeerd hebben zichzelf van het leven te benemen door een overdosis medicijnen te nemen. De dood van Berghman deed een schokgolf door Kobbegem daveren. Het koppel was er immers gekend.

Financiële problemen

Aanleiding voor de ruzie zou de financiële toestand van het koppel geweest zijn. In 2009 had François Bulté van zijn voormalige werkgever Electrabel en zijn pensioenspaarverzekeraar een pensioenbedrag van meer dan 140.000 euro uitbetaald gekregen. Vijf jaar later schoot van dat bedrag amper nog iets over en sindsdien leefde het koppel van het maandelijkse pensioen van 2.000 euro. Een tweetal weken voor de feiten bleek dat zowel hun bankkaart als hun kredietkaart geblokkeerd was omdat er geen geld meer op de rekening stond, wat bij Marie-Jeanne Berghman flink wat onvrede veroorzaakt zou hebben. Marie-Jeanne zou nadien vernomen hebben dat François één van hun zonen een bedrag van 20.000 euro had geleend voor de aankoop van een wagen, waarna het op 17 oktober tot de fatale ruzie zou zijn gekomen. Maandag begint het proces met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna wordt de beschuldigde ondervraagd.