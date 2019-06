6 jaar cel voor oplichter die zich voordeed als Eni-topman WHW

14u54 0 Asse Een gewiekste oplichter is veroordeeld tot 6 jaar cel voor tientallen succesvolle en minder succesvolle oplichtingspogingen. De man verdiende minstens 465.000 euro door zich voor te doen als de CEO van Eni.

De man, een Ivoriaanse dertiger, verzond mails in naam van de CEO van Eni (nu Eneco red.). Hiervoor maakte hij ook aangepaste emailadressen aan. In deze mails werd verzocht om een kredietlijn te openen. “Zouden we onze levering 15 dagen na verzending mogen financieren?”, klonk het. Omdat de handelaars ook een professioneel opgestelde bestelbon kregen en de bewuste mail uiterst nauwkeurig was ontworpen, hadden veel slachtoffers geen argwaan. Nochtans ging het vaak om grote hoeveelheden elektronica. Negen Belgische bedrijven werden zo opgelicht, voor een totaal bedrag van 465.000 euro. Ook zaakvoerders uit Asse, Antwerpen, Nieuwpoort en Overpelt trapten in de val.

Schoenen

Uiteindelijk zou zijn ijdelheid hem de das omdoen. Op basis van het onderzoek naar de emailadressen kwam 1 valse naam naar boven. Die naam bleek wel gelinkt aan een Facebookaccount. Op het bewuste account werd dan nog regelmatig gepronkt met luxeartikelen. Op een van de foto’s toonde hij zijn pas gekochte luxeschoenen. Op het garantiebewijs - dat ook zichtbaar was - stond bovendien zijn echte naam. De verkoopster kende hem bovendien als ‘hun beste klant’ en wist waar hij verbleef. Zo kon de man, een Ivoriaanse dertiger, opgepakt en veroordeeld worden.