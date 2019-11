55-plussers welkom op twee gratis voorstelling van ‘The Leisure Seeker’ in CC Asse Tom Vierendeels

03 november 2019

14u21 2 Asse Alle 55-plussers uit de gemeente worden door het gemeentebestuur en het Praatcafé Dementie getrakteerd op een gratis film. Op 14 november zal ‘The Leisure Seeker’ vertoond worden in de cultuurzaal van het CC Asse.

Ouder dan 54 jaar en nog geen plannen in de namiddag of avond van woensdag 14 november? Dan kan je afzakken naar het CC Asse voor de gratis vertoning van ‘The Leisure Seeker’, een hartverwarmende film rond dementie met acteurs Helen Mirren en Donald Sutherland. Het koppel trekt er met een camper op uit om te ontsnappen aan de zorgen van hun artsen en kinderen. Ze trekken van Bosten naar Key West en beleven momenten van extase en angst, maar tijdens de reis vinden ze hun passie voor het leven en de liefde terug.

Er zal zowel om 14 uur als om 19 uur voorstelling starten. De film heeft een speeltijd van 113 minuten. De film is gratis, maar inschrijven is mogelijk door een mailtje te sturen naar filmdementie@asse.be of te bellen naar 02/452.80.67. Je naam, welke voorstelling je wenst bij te wonen, met hoeveel personen en je telefoonnummer zijn belangrijke informatie.