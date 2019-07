38-jarige probeerde hoogzwangere ex te vermoorden door brand te stichten in appartement Tom Vierendeels

09 juli 2019

11u19 11 Asse De ex van de hoogzwangere bewoonster van de flat waar maandagochtend brand werd gesticht is aangehouden voor poging moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond gebouw. Een bewoner van het appartement liet zich na de brand bij buren al uit over een man die hen regelmatig lastig viel en de brand zou aangestoken hebben.

Een branddeskundige oordeelde maandag al dat de brand werd aangestoken en dinsdag werd uiteindelijk ook de dader gearresteerd. Omdat elke in- en uitgang van het gebouw voorzien is van verschillende bewakingscamera’s, was dat een koud kunstje. “Op grond van de verklaringen van de bewoonster van het getroffen appartement en beschikbare camerabeelden werd de ex-partner van de bewoonster als verdachte opgespoord en opgepakt”, vertelt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Het gaat om een 38-jarige man uit Molenbeek. Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid wegens poging moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond gebouw. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter.”

Ontsnappingsroute afgesneden

De persoonlijke situatie van de vrouw is nog onduidelijk. Wat wel vaststaat is dat de bewoonster het appartement op de eerste verdieping huurde en daar met twee jonge kinderen woonde. Zelf is ze momenteel ook hoogzwanger waardoor ze ook dinsdag nog altijd in het ziekenhuis verbleef. Op het moment van de brand, maandagochtend 9 uur, was ook een man aanwezig. De vier personen lagen te slapen toen ze gewekt werden door de brand.

De dader goot benzine uit in de keuken en stak die in brand aan de voordeur. De enige ontsnappingsroute was dus via het balkon. De vrouw liet zich vallen op het ondergelegen balkon, ving de twee kinderen op die de man gooide en vervolgens konden ze de begane grond bereiken via een bestelwagen die tot tegen het gebouw geparkeerd werd

Ruiker bloemen

Het is niet de eerste keer dat de vrouw bezoek kreeg van haar ex, van wie het niet duidelijk is of hij ook de vader van een of meerdere kinderen is. Buurman Johnny Serry vertelde maandag al dat de vrouw thuis werd lastiggevallen door de man en dat hij onlangs nog de deur intrapte. Door de nog niet herstelde schade was het makkelijk om de flat binnen te geraken. “Een keer lag er zelfs een ruiker bloemen voor haar”, zegt een buurvrouw. “Aan de bloemen hing een kaartje met het opschrift ‘sorry’. Zijn andere bezoekjes waren altijd met minder goede bedoelingen.” Buren belden ook regelmatig de politie voor het geweld dat er zich afspeelde.

Ze kreeg eerder al doodsbedreigingen. Verschillende keren diende ze klacht in bij de politie, maar er gebeurde niet voldoende. Je ziet tot wat het nu geleid heeft – ze hadden kunnen sterven. Oukil Walid

“Ze kreeg eerder al doodsbedreigingen”, zegt bovenbuur Oukil Walid. “Verschillende keren diende ze klacht in bij de politie, maar er gebeurde niet voldoende. Je ziet tot wat het nu geleid heeft – ze hadden kunnen sterven. Bang ben ik dus niet aangezien ik weet dat het om een persoonlijke zaak gaat. In ieder geval heb ik de nacht met mijn vrouw en zoontje van drie jaar doorgebracht bij mijn ouders in Erpe-Mere. Alles hangt onder het roet, er is een felle brandgeur aanwezig en ook onze kledij stinkt verschrikkelijk. Allemaal werk voor de verzekering. We laten de ramen nu openstaan maar komen terug in ons appartement wonen vanaf dinsdagavond.” Geen van de appartement is nog onbewoonbaar – buiten het door brand getroffen appartement. Daar ging alles volledig verloren.

