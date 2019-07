38-jarige ex van bewoonster opgepakt voor moordpoging en brandstichting in Breughelpark Tom Vierendeels

09 juli 2019

11u19 4 Asse Een 38-jarige man uit Molenbeek is opgepakt als verdachte van de brandstichting maandagochtend in een appartement van het Breughelpark. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Het gaat om de ex-partner van de bewoonster.

Maandagochtend woedde een hevige brand in het appartement in het Breughelpark in Zellik. Buurman Johnny Serry, die in hetzelfde gebouw woont, vertelde gisteren al dat de bewoner kort na de brand aan hem verklaard had dat het om brandstichting ging. Recent stampte iemand nog de deur in en die schade was nog steeds zichtbaar. De politie zou ook al meermaals tussenbeide gekomen zijn voor problemen met een man. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de persoon die de politie nu arresteerde. De man werd opgepakt op basis van een verklaring van de bewoonster en beschikbare camerabeelden. “Hij werd ondertussen reeds voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor poging moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond gebouw", zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter.”

Het gezin van Afrikaanse afkomst lag kort na 9 uur te slapen toen ze gewekt werden door de brand. Om te kunnen ontsnappen aan de vlammenzee moest het koppel met hun jonge kinderen te vluchten naar een lagergelegen balkon via hun eigen balkon. Vanaf daar konden ze op het dak van een bestelwagen klimmen om zo de begane grond te bereiken. Niets te laat, want even later stond het appartement in lichterlaaie.

