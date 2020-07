27-jarige man sterft na val uit raam op tweede verdieping Amber Gys en Wim De Smet

12 juli 2020

21u52 24 Asse In Asse is zaterdagnacht een 27-jarige man uit een raam op de tweede verdieping gevallen. Een voorbijganger trof het levenloos lichaam aan en belde de hulpdiensten. Kwaad opzet of zelfmoord wordt door het parket uitgesloten.

Langs de Nerviërstraat in Asse is zaterdagnacht rond 4 uur een levenloos lichaam aangetroffen. Een 27-jarige man werd er opgemerkt door een voorbijganger die meteen de hulpdiensten op de hoogte bracht. De man zou uit een raam op de tweede verdieping gevallen zijn en was op slag dood. De wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren. Volgens het parket ging er een afterparty door na een nachtje op café. De man in kwestie had gedronken, had een aanzienlijk alcoholpercentage in zijn bloed, en viel uit een open raam. Twee aanwezige vrouwen werden verhoord en waren in shock. Er zou geen kwaad opzet mee gemoeid zijn, ook zelfmoord werd uitgesloten.