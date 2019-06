200 percelen onteigend voor aanleg omstreden ring Project moet einde maken aan verkeersellende in Asse Wim De Smet

18 juni 2019

21u45 9 Asse Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Asse hebben dinsdagavond het voorontwerp voorgesteld voor de omstreden ringweg. De ringweg wordt uiteindelijk 3 kilometer lang en er volgen maar liefst 200 onteigeningen.

De ringweg of rondweg moet een einde maken aan de ellenlange files in Asse. Elke dag wurmen 24.000 auto’s zich door het centrum. Tien jaar geleden al werd het eerste deel van de ring aangelegd, maar tegen de tweede en derde fase, omgedoopt tot west- en noord-ring, rees heel wat protest.

Het voorontwerp toont een rondweg van 3 kilometer, die negen bestaande wegen doorsnijdt. Ter hoogte van het kruispunt met de Huinegem blijft de huidige rotonde behouden en wordt de ring doorgetrokken richting de spoorlijn. De ringweg zal in een tunnel onder de spoorweg worden doorgetrokken. Vervolgens kruist de ringweg ook de Prieelstraat. Hier wordt een brug gebouwd voor fietsers en voetgangers, maar voor het gemotoriseerd verkeer krijgt de Prieelstraat een knip. Ondanks eerdere plannen om een tunnel te bouwen, zal er op de Kalkoven (N9) een ‘gelijkgronds en compact kruispunt’ met verkeerslichten worden aangelegd.

Fietsersbrug

Het traject van de ringweg slingert zich vervolgens door de Koensborre, die ook geknipt wordt voor automobilisten, om via de Broekebeekvallei uit te komen op de Edingsesteenweg. Op dit kruispunt krijgen voetgangers en fietsers een ‘vierkant groen’-concept. Dat betekent dat zij altijd voorrang hebben op automobilisten. Aan de Broekweg komt een fietsersbrug met uitkijkpunt op de vallei. “Die aandacht voor fietsers en voetgangers was voor ons een prioriteit”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “De fietssnelwegen zullen de komende jaren worden uitgebreid en aansluiten op de bestaande fietsinfrastructuur. De ringweg moet vooral de leefbaarheid van ons centrum garanderen. Dat centrum gaan we vervolgens ook autoluw maken.”

200 onteigeningen

In het voorontwerp is een reserveringsstrook van 50 meter breed uitgetekend waarbinnen de ringweg wordt aangelegd. In die reserveringsstrook liggen ongeveer 200 percelen die onteigend worden. De eigenaars die het zwaarst getroffen worden, zullen deze week uitgenodigd worden voor een gesprek. Het gaat dan om een zestigtal eigenaars die meer dan 80 procent van hun perceel verliezen. “Een onteigening is altijd een emotioneel moment voor veel mensen”, zegt Anton De Coster van AWV. “Het is vooral belangrijk dat we in die gesprekken eerlijk en transparant communiceren want veel mensen belanden van de ene op de andere dag in onzekerheid. We beseffen dat. Er zijn tijdens zo’n gesprek experten aanwezig die de mensen kunnen helpen of begeleiden.”

Nu het voorontwerp is goedgekeurd, moet AWV ook werk maken van een definitief ontwerp. Dat moet normaal in 2020, ten laatste 2021, klaar zijn. Zodra het definitieve ontwerp er is, worden alle onteigeningsprocedures opgestart. De Vlaams regering heeft voor die onteigeningen al de nodige kredieten vrijgemaakt. In september wordt ook een informatieavond georganiseerd voor alle omwonenden.