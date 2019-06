20 maanden cel voor spoorloze inbreker WHW

17 juni 2019

15u12 0 Asse Een Roemeense inbreker is bij verstek veroordeeld tot 20 maanden cel. De man kon geïdentificeerd worden dankzij de gsm die hij had gestolen maar kon vooralsnog niet opgepakt worden.

De man klom in de nacht van 20 op 21 oktober over een muur van een huis aan de Dendermondsesteenweg om zo in de tuin van de slachtoffers te komen. Hierna drong hij de woning binnen en ging aan de haal met juwelen, handtassen, een spelconsole en een gsm. Die laatste zou hem de das omdoen. Uit onderzoek bleek het toestel immer meteen na de inbraak geactiveerd te zijn op een nieuw nummer. Dat nummer beek toe te behoren aan Alexandru D. Uit de mastbepaling bleek dat nummer inderdaad in de buurt van de woning geweest te zijn. Daarna werd het in Laken gelokaliseerd. De man werd geseind maar nooit gevonden. Daarom werd hij bij verstek berecht.