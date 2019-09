14 maanden cel voor kopstuk ‘Bende van Asse’ WHW

05 september 2019

14u40 0 Asse De leider van de zogenaamde ‘Bende van Asse’ is veroordeeld tot 14 maanden cel. De bende is een groep jongeren die zich bezighoudt met diefstallen en inbraken. Een lid van de bende kreeg een werkstraf van 100 uur.

V.B. is volgens het parket de bendeleider van de beruchte jongerenbende, waartoe veel minderjarigen behoren. Hij stuurde hen op pad voor allerlei diefstallen. Zelf zou V.B. in 2017 betrokken geweest zijn bij minstens vijf winkeldiefstallen en twee inbraken, allemaal in Asse en Zellik. Meermaals was hij te herkennen op camerabeelden en tweemaal werd hij zelfs op heterdaad betrapt. De jongeman, die al eerder een celstraf van 3 jaar met uitstel kreeg, kwam bij de behandeling van zijn zaak niet opdagen op de rechtbank maar kwam wel het vonnis beluisteren. Hij kreeg een effectieve celstraf van 14 maanden.

Bendelid R.H.(20) was betrokken bij enkele inbraken en winkeldiefstallen. Zelf herinnerde de jongeman zich aanvankelijk niets van de feiten. Pas voor de rechter herinnerde hij zich enkele zaken. “Ik herinner me die fietsendiefstal en de mislukte inbraak”, klonk het uiteindelijk. “De Bende van Asse is iets van vroeger. Dat is gestopt nu.” De rechter toonde mildheid en gaf hem een werkstraf van 100 uur.