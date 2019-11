‘Slimme’ inbrekers nemen selfie op motorkap gestolen auto: 30 maanden cel WHW

20 november 2019

20u01 0 Asse Twee inbrekers zijn veroordeeld tot 30 maanden cel. De twee blonken uit in amateurisme: zo namen ze een selfie op de motorkap van een gestolen wagen.

De twee waren er in de loop van de maand mei 2019 verschillende malen op uitgetrokken om te gaan stelen en in te breken in de regio rond Asse. Bij één van die tochten kon de politie hen inrekenen en uiteindelijk kon het parket hen in verband brengen met een tiental feiten. Het ging zowel om inbraken in woningen en wagens als diefstallen van voertuigen en andere spullen.

De verdediging pleitte bij de rechtbank voor enige mildheid: “Ze zijn allebei naar hier gekomen in de hoop werk te vinden maar dat bleek tevergeefs. Ze zijn dan maar gaan stelen om wat geld te verdienen maar professionele dieven zijn het allerminst. Ze hebben zelfs een selfie genomen op de motorkap van een gestolen voertuig”, klonk het. Het stemde de rechter niet tot enige mildheid want hij sprak de gevorderde straf uit.