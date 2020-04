‘Coronaploegen’ van politiezone AMOW worden uitgerust met bodycams Wim De Smet

11u40 0 Asse De interventieploegen van de politie AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) zijn voortaan uitgerust met bodycams. De bodycams worden ingezet bij samenscholingen maar ook tegen bedreigingen aan politiemensen door spuwers.

Een bodycam is een kleine camera die bevestigd wordt op het uniform van de agenten en alle interventies integraal filmt. De cams komen er op vraag van korpschef Kurt Tirez. De politiezone kocht acht toestellen aan. “De bodycams worden vooral gebruikt door onze coronaploegen”, meldt politiewoordvoerder Fred Scrayen. “Het gaat dan vooral om de interventieploegen maar ook de mensen van de verkeersdienst en de wijkwerking krijgen een exemplaar mee. Kortom, de politiemensen die belast zijn met de handhaving van de federale maatregelen.”

Het inzetten van de bodycams moet ervoor zorgen dat de agenten bewijzen hebben van samenscholingen of andere incidenten. “Als onze mensen tussenbeide komen bij samenscholingen of in winkels en horecazaken die de sluitingsplicht niet respecteren, dan hebben we daar meteen ook de bewijzen van op camera”, luidt het. “Ook burgers die zeggen dat ze besmet zijn met corona en vervolgens naar de politie spuwen of bedreigen, kunnen we zo netjes in beeld brengen. Zonder de beelden is het vaak moeilijk om zo’n zaken te bewijzen. Er is dan veel minder ruimte voor discussie.”

De camera’s worden continu gedragen maar de politie zal de mensen eerst duidelijk aan informeren dat er gefilmd wordt. “Het is onze bedoeling dat de mensen hun gedrag aanpassen in de goede zin”, vervolgt Scrayen. “Wie niet voor rede vatbaar is, wordt gefilmd. Het gebruik van de camera en de consultatie van de beelden zijn trouwens zeer strikt gereglementeerd met het oog op het respect voor de privacy van de burger.”

De bodycams zullen vanaf deze week ook worden ingezet bij de heropening van de recyclageparken.