Asbest laten ophalen aan huis?

Particulieren kunnen beroep doen op het project, maar ook lokale besturen, verenigingen, kmo’s en scholen. Je vult een aanvraag in via het formulier op www.ecowerf.be/Ophaling_asbest_aan_huis

Waarom moeten we zo voorzichtig omspringen met asbest?

Bij veroudering en bewerking van asbesthoudende materialen, kunnen er asbestvezels vrijkomendie schadelijk zijn bij inademing. Asbestvezels kunnen zich nestelen in onze longblaasjes en zo op termijn asbestose of longvlieskanker veroorzaken.

Voorzie voldoende tijd voor de verwijdering en kies je helpers zorgvuldig. Draag zeker het persoonlijke beschermingsmateriaal. Dit is wegwerpmateriaal, je kan het dus maar 1 keer gebruiken. Vermijd asbest te breken. Het is belangrijk om het asbest voldoende te bevochtigen tijdens de verwijdering, zodat er zo weinig mogelijk stofvorming is. Gebruik nooit een stofzuiger. Vul de asbestzakken zorgvuldig en volgens de voorschriften. Enkel zo kkan men de ophaling veilig uitvoeren.

Hoeveel kost mij deze ophaling?

De asbestzakken worden verkocht aan 30 euro per stuk. In 1 platenzak of bigbag passen de golfplaten of leien van ongeveer 30 m² dakoppervlakte. Je kan maximum 5 asbestzakken aanvragen (= max. 150 m²). Elk gezin kan jaarlijks 1 aanvraag doen. Voor dit bedrag krijg je eenasbestzak (platenzak of bigbag) en kom ik op voorhand ter plaatse langs voor informatie. Per aanvraag krijg je 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen en de brochure ‘Veiligheidsinstructies’. Tot slot zorgt EcoWerf voor de ophaling en milieuveilige verwerking.