Vijftiger uit As verongelukt aan andere kant van het land

26 juli 2019

18u45 0 As In Wez-Velvain, nabij Doornik is donderdagnamiddag een 59-jarige man verongelukt met zijn voertuig. De man was op weg met een koelwagen en ging van de baan om nog onduidelijke reden.

Het gaat om de 59-jarige Rudi F. uit As. De man was nog maar drie weken in dienst bij de nieuwe firma die vooral met koelwagens transport doet. Daar reageren ze aangeslagen. “Rudi werkte nog maar pas bij ons en was zeer gedreven”, klink het. “Hij had veel ervaring als manager en zou perfect kunnen doorgroeien. We kunnen niet begrijpen wat er is gebeurd.”

Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog veel onduidelijkheid. Om nog onbekende reden week de wagen van het rijvak en belandde in de gracht.