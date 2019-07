Vijftiger uit As riskeert een jaar cel na opstootje met ex en haar nieuwe vriend BVDH

17 juli 2019

11u15 0 As De rechtbank van Hasselt vraagt een jaar cel voor een 59-jarige man uit As nadat hij dit voorjaar feiten van geweld pleegde tegen zijn ex-partner en haar nieuwe vriend. De feiten speelden zich af bij de dochter van de man.

Op de bewuste dag was de vrouw aanwezig in de woonst van haar dochter, die op vakantie was. Ze paste er met haar nieuwe partner op de honden. Beklaagde kwam ook ter plaatse en dat leidde tot een schermutseling. Daarbij gaf hij een slag aan de vrouw en vervolgens deelde ook de partner van de vrouw in de klappen. De man betwist de feiten niet.

Volgens de procureur waren er al langer problemen tussen de betrokken partijen. Enkele klachten van de nieuwe partner ten aanzien van de beklaagde werden in het verleden echter geseponeerd bij gebrek aan bewijs.

Weinig schuldinzicht

Volgens de procureur wist de beklaagde niet dat zijn dochter niet thuis was. “Hij vindt het normaal om via een raam naar binnen te gaan. Hij beweert daarnaast dat hij zelf ook vastgenomen werd, maar ik vind dat er bij beklaagde weinig schuldinzicht en realiteitsbesef leeft.” Eventueel kan de straf worden uitgesproken met probatie-uitstel, al hoopt de advocaat van beklaagde op opschorting.