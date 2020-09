Verschillende wegenwerken gaan door in september ENL

04 september 2020

11u34 0 As Donderdag zijn er onderhoudswerken van start gegaan in As en Niel-bij-As. Zo zullen onder meer de oneffenheden in het asfalt hersteld worden, komt er een kleeflaag op het asfalt en krijgen de Steenweg en de Dorpsstraat een fietssuggestiestrook. De werken zorgen voor beperkte hinder.

De maand september staat in As in het teken van wegenwerken. Sinds donderdag vinden er herstellings- en bestrijkingswerken plaats in As en Niel-bij-As. Denk daarbij aan het vullen van putten en het herstellen van andere beschadigingen.

Vanaf maandag 14 september gaan er bestrijkings- en slemwerken door in verschillende straten. Het gaat dan om de Einderheibosstraat, de Daelstraat, de Nieuwebeekstraat, de Castershoeveweg, een deel van de Geenstraat, de Schutterijstraat, de Valleistraat, de Kruisbeemdenstraat, de Schoolstraat, de Meeuwerweg, de Steenweg, de Dorpsstraat, Op de Koel, in Oeleinderheide en in Hoven.

Levensduur verhogen

De gemeente zet in op het verhogen van de levensduur van de wegen door een kleeflaag te leggen op het asfalt. Het is valzelfspreken dat het voor hinder zal zorgen. Al is het van korte duur, want men schat dat de werken zo’n één tot twee uren in beslag zullen nemen. De gemeente zorgt voor de nodige signalisatie.

Tot slot krijgen de Steenweg en de Dorpsstraat een fietssuggestiestrook, dat in de kleur geel. Het kruispunt de Steenweg en de Schansdijkstraat wordt ook onder handen genomen en hersteld. Ook hier zal er beperkte hinder zijn.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente As.

