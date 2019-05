Van nobele onbekende tot Kamerlid voor Groen Limburg: Barbara Creemers. “Ik wil mensen verleiden met mijn levensstijl”

27 mei 2019

12u00 0 As Acht jaar was Barbara Creemers (38), gehuwd en mama van Michiel (13) en Victor (11), lerares geschiedenis. Maar zondag schreef ze zélf geschiedenis. Voor Groen Limburg is ze de eerste volksvertegenwoordiger in de Kamer in 20 jaar, ze is zelfs de allereerste vrouw. Een jaar geleden was Creemers in de politiek een nobele onbekende. “Ik wil mensen verleiden met mijn ecologische levensstijl.”

We praten met Barbara Creemers in De Sladerij in Hasselt, haar vaste stek voor een vegetarische maaltijd of tussendoortje. Daar kwam ze vanuit As, waar de politica woont, met de elektrische fiets naartoe. Heen en weer een tocht van zo’n 50 kilometer. “Ik ben een fervent fietser, onze tweede auto hebben we verkocht”, zegt Barbara Creemers. “Ik ben ook vegetariër. Samen met mijn man telen we onze eigen groenten en ik heb een blog ‘I love eco.be’. Maar ik ben ook een levensgenieter, vind altijd wel een reden om te feesten. Zondag was de nacht te kort om een groot feest te bouwen. Pas laat (om 23.30 uur, red.) was het zeker dat ik verkozen was. Het was een hele lange dag en avond.” 8.070 voorkeurstemmen behaalde Creemers uiteindelijk.

‘Mama, het is je gelukt!’

Zoontjes Michiel en Victor waren dan al in dromenland en wisten niet dat hun mama verkozen was. “Toen ze vanmorgen opstonden, riepen ze het uit: ‘mama, het is je gelukt!’. Ze zijn supertrots. Dat ik Kamerlid ben, geeft een voldaan gevoel. Ik ben niet bang voor wat op me af gaat komen. Ik denk meer in de zin van: ‘je bent nu verkozen, doe er iets mee’. Laat de groene stem in het parlement horen. Dat ga ik met vereende kracht doen, er staat een sterke groep achter mij en Johan (Danen, de enige verkozene van Groen Limburg in het Vlaams Parlement, red.). Ik zal niet schreeuwen of met de vinger wijzen, maar ik wil mensen verleiden met mijn ecologische levensstijl.”

Na haar carrière in het onderwijs ging Creemers aan de slag bij Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. “Met pijn in het hart moet ik die job vaarwel zeggen, ik ga voluit voor m’n nieuwe baan.”