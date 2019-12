RESTORECENSIE. Gezellig tafelen in D'op Eau (Z) Ici Lien Vande Kerkhof

17 december 2019

19u53 2 As In D’op Eau (Z) Ici kent iedereen gastheer Juan, maar kent gastheer Juan vooral iédereen. Een drankje en een hapje in zijn taverne, meer heeft de man niet nodig om iemands naam in zijn geheugen te vereeuwigen. De onvervalste Argentijn, voor wie het woord ‘siësta’ nagenoeg een cryptisch begrip is, stal zo’n 11 jaar geleden het hart van menig Assenaar. Begrijpen wat D’op Eau (Z) Ici is, kan in feite pas nadat je de boel in levenden lijve hebt opgevat. Toch waag ik me aan een pretentieloze poging tot uiteenzetting.

U bent maar beter gewaarschuwd. Na een bezoek aan Juan en zijn puikbeste medewerkers is het moeilijk aanvaarden dat je ooit nog langer dan vijf minuten op je vers bestelde drankje zal moeten wachten. In een stampvolle D’op Eau (Z) Ici krijg je je schuimende pint of frisse Aperol Spritz immers binnen gemiddeld twee minuten voorgeschoteld. Het tempo van de maaltijden is navenant. Elke Bourgondiër uit As en omstreken weet dan ook dat een uitje naar D’op Eau (Z) Ici er eentje is op goed geluk én op eigen risico. Aan reserveringen doet Juan niet mee, de tafels zijn altijd bezet. En wie geen rechtsomkeer moet maken maar een felbegeerd plekje weet te bemachtigen, is die dag nog lang niet thuis…

Tapas, Vlaamse klassiekers en een Argentijns tintje

Aperitieven kan je hier met gevarieerde tapasplankjes, maar wij kiezen voor een traditioneel voorgerecht. Ik neem de carpaccio met pijnboompitten, olijfolie en parmezaankrullen en mijn vriend gaat voor de vitello tonnato van kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes en rucola. Het genot zit ‘m naast de keuze van goede producten en een goed gevuld glas rosé wederom in de buitengewone service. Vragen naar peper en zout en brood of langer dan een paar minuten zonder drankje zitten, is hier steevast een illusie.

En die lijn wordt doorgetrokken naar het hoofdgerecht. Op enkele wisselende suggesties na, de ‘Juan’s Specials’, biedt de kaart vooral Vlaamse klassiekers. Mijn op vis verlekkerde ‘wederhelft’ kiest voor de zalm met mosterdsaus en ik ga voor de authentieke stempel van Juan himself: de Argentijnse steak. “Mag dat met peper- of roomsaus?”, vraag ik watertandend, maar de temperamentvolle brasserie-uitbater slaakt meteen een diepe zucht en verzekert me dat het stuk vlees een natuurlijke smaakbom is. Nadat ik mijn Argentijnse steak een half uur later in al zijn puurheid verorber erken ik zijn gelijk. Mijn gerecht was overheerlijk.

Meest warmbloedige plek van Limburg

Hoewel de keuken veel vlees en vis bevat, kunnen vegetariërs ook deelnemen aan het smulfestijn in het hartje van de kleine gemeente. Een dessert kan me niet meer verleiden, maar een lekker biertje lust ik nog wel. In tegenstelling tot mezelf, is mijn tafelgenoot jammer genoeg niet vergeten welke dag van de week het is. Tot in de vroege uurtjes nagenieten zit er déze keer niet in. Nog voor ik de kans heb om beteuterd naar de rekening te vragen, schenkt Juan ons, vooruitziend zoals hij is, elk een flinke limoncello in. Terwijl ik mijn glaasje achterover sla, zie ik hoe hij twee vertrekkende dames innig omhelst en een stel nieuwkomers hartelijk verwelkomt. D’op Eau (Z) Ici is een niet te evenaren concept en misschien wel de meest warmbloedige plek van Limburg.

Contactgegevens:

Dorpsstraat 2/1, 3665 As

089/35.31.29

Openingsuren:

Gesloten op dinsdag en woensdag, op de overige dagen open vanaf 16 uur tot in de (soms) vroege uurtjes

Prijzen:

Voorgerechten en tapas: 4,5 tot 17 euro

Hoofdgerechten: 8,5 tot 29,5 euro

Desserts en zoetigheden: 4 tot 8 euro

Scores:

Eten: 8/10 – Comfort: 8/10 – Bediening: 10/10

Totaal: 4,5/5