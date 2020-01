Recensie: Mardaga in As *** Redactie

21 januari 2020

16u04 0 As In As, tegenover het oud stationnetje, ligt Hotel Mardaga, onderdeel van Different Hotels. Hun bijhorende restaurant scoort maar liefst 14/20 in de Gaul&Millau-gids. Prachtige punten, en dus was onze interesse gewekt: tijd om eens langs te gaan.

Met drie vorkjes in de Michelingids én titel van ‘Jong Keukengeweld’ voor de chefs Bo & Lenard, heeft restaurant Mardaga haar strepen al verdiend. Het gebouw met zwarte gevel oogt strak, gedurfd en het hele pand ademt klasse uit. Om over de idyllische tuin nog maar te zwijgen.

We krijgen een tafeltje aan het raam. Nog voor we goed en wel water hebben besteld, volgt een eerste hapje. We zijn wat overdonderd en daar volgt de menukaart al. Terwijl we die bestuderen, wordt een tweede én een derde hapje op tafel gezet. Aan enthousiasme en motivatie geen gebrek bij Maradaga, maar er is niets mis met een rustiger tempo bij de bediening aan de start van je maaltijd. We hebben onze keuze gemaakt, slaan de menukaart dicht en beginnen aan de drie mini-gerechtjes, waaronder een smoutebol die naar meer smaakt.

We kiezen voor heilbot als voorgerecht en roodbaars als hoofdgerecht. De heilbot wordt sierlijk geserveerd en afgewerkt met Kaffir limoen en cavaillon. De chef weet zéker wat hij doet, alleen is ook hij wat overenthousiast in zijn communicatie. Positief dat hij zélf de gerechten komt toelichten, maar het kan misschien net wat rustiger en stijlvoller. Hij blinkt ongetwijfeld meer uit achter de potten. Een chef in de zaal, het is in onze ogen zeker geen must.

De roodbaars stelt niet teleur en wordt opgefleurd met fregola, furikake en vichyssoise. Als dessert gaan we voor een dame blanche van 16 euro, maar wél met overheerlijke zelfgeklopte slagroom.

De verwenkoffie sluit het etentje af. Prijzig durven we het geheel wel te noemen. 158 euro voor twee personen zonder aangepaste wijnen is niet weinig, maar de kwaliteit van het eten is dan weer top. Een aanrader, maar misschien comfortabeler op een gezellige drukke zaterdagavond, dan op een veel te rustige dinsdagmiddag.

Onze score

Eten: 8,5/10

Bediening: 6/10

Comfort: 7/10

Locatie en uren

Stationsstraat 121, B-3665 As

Tel: 089/65.62.65

E-mail: info@hotelmardaga.be

Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 12 tot 14 uur, en van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Zaterdag: 18 uur tot 20.30 uur.

Zondag en maandag: gesloten.

Prijzen

Voorgerecht: 25 euro

Hoofdgerecht: 39 euro

Dessert: 16 euro