Prins Carnaval steekt man met kapot bierglas in de hals op carnavalsfuif: werkstraf van 130 uur VCT

23 oktober 2019

15u16 0 As Een voormalig Prins Carnaval uit As is veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur en een boete van 400 euro omdat hij op 10 november 2017 op een carnavalsfuif in zijn thuisstad met een kapot bierglas in de hals van R. (52) stak. Het slachtoffer liep twee steekletsels op die in het ziekenhuis moesten gehecht worden. Een discussie na de relatiebreuk tussen de beklaagde en de dochter van het slachtoffer liep fout af.

Volgens slachtoffer R. was de directe aanleiding van de feiten een discussie met de moeder van beklaagde G. De vrouw had hem aangesproken over de gespannen verhouding tussen hem en haar zoon nadat de relatie tussen G. en de dochter van R. in juli 2017 op de klippen was gelopen.

Ik voelde het bloed over mijn nek lopen. Mijn dochter zei dat er glas in mijn nek stak Slachtoffer R.

G. had het naar verluidt moeilijk met die breuk en beide families leefden op gespannen voet. “Zij duwde mij, ik duwde haar een keer terug. Onmiddellijk daarna voelde ik een harde slag aan de rechterzijde van de hals”, herinnerde R. zich de aanval. “Ik voelde bloed over mijn nek lopen. Mijn dochter zei dat er glas in mijn nek stak.”

Kapot bierglas

G. betwistte zelf niet dat hij R. op de carnavalsfuif een aantal keer in het gezicht had geslagen, nadat zijn moeder op de grond was gevallen. Maar de voormalig Prins Carnaval betwistte dat hij een drinkglas in zijn handen zou hebben gehad. Volgens hem moest een derde partij de steekletsels nadien aangebracht hebben.

Op basis van het strafdossier en de getuigenverklaringen bestempelde de strafrechter die versie als “volstrekt ongeloofwaardig”. De wetsarts bevestigde dat de twee steekwonden in de hals van R., die nog diezelfde nacht in het ziekenhuis werden gehecht, wel degelijk het gevolg konden zijn van een uithaal met een gebroken bierglas met uitstekende randen.

Geen uitlokking

De advocaat van G. had gepleit dat de dertiger uitgelokt werd door R., maar dat werd door de strafrechtbank niet aanvaard. Ook een verdeling van de aansprakelijkheid was volgens de rechter niet aan de orde. G. moet een schadevergoeding van ruim 3.600 euro plus interesten betalen aan R., die tijdelijk werkonbekwaam was, en een rechtsplegingsvergoeding van 1.080 euro.