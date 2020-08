Kortfilm van Assenaar (38) pronkt op filmfestival Hiroshima: “Klein mirakel dat ‘Oxygen’ is geselecteerd” Emily Nees

21 augustus 2020

13u42 2 As Rocky Grispen (38) wist niet wat hem overkwam toen hij vernam dat zijn kortfilm was geselecteerd voor het Hiroshima International Film Festival, dat dit jaar virtueel plaatsvindt. “Het is heel moeilijk om binnen te geraken in de animatiewereld. Ik heb ‘Oxygen’ gemaakt met eigen middelen, dus het is een beetje een mirakel dat de sciencefictionkortfilm is geselecteerd”, klinkt het.

Twaalf jaar geleden begon Rocky Grispen (38) aan de kortfilm ‘Oxygen’ te werken. “In 2008 woedde de economische crisis en vielen vele banken. Ik stelde mezelf de vraag hoe mensen zouden reageren als er geen brood meer op de plank zou komen als de crisis zich zou voortzetten. Het vormde eigenlijk een inspiratiebron voor het verhaal van de film.”

Overleven

“‘Oxygen’ is een sciencefictionkortfilm van 10 minuten, die draait rond het hoofdpersonage genaamd Fox. Zij is arts en astronaute die crasht met haar ruimteschip en op een onbekende planeet terechtkomt. Daar moet zij zien te overleven met één volle zuurstoffles. Op de planeet leven ook bobtors. De kleine wezentjes hebben een luchtbel rond hun lichaam, met daarin zuurstof.”

“Op een bepaald moment raakt de fles van Fox leeg en staat ze voor een groot dilemma. Steelt ze zuurstof en zo ook het leven van een bobtor of offert ze zichzelf op? De rode draad in het verhaal is dan ook hoever mensen gaan om te overleven. In de kortfilm zit dan ook een les. Maar daar kan ik helaas niets over zeggen, want dan verklap ik het einde”, lacht de Assenaar.

Duwtje in de rug

Wat de afloop dan ook mag zijn, de kortfilm valt duidelijk in de smaak. Zo ging ‘Oxygen’ vorige week in première op het Bengaluru International Short Film Festival in India. Nu is de film geselecteerd voor het Hiroshima International Film Festival. “Ik ben er enkele weken écht heel enthousiast over geweest. Het is dan ook een beetje een mirakel”, geeft Rocky toe. “Ik ben namelijk op latere leeftijd begonnen aan een animatiefilm en heb geen opleiding gevolgd.”

Met de selectie hoop ik dat de animatieproducenten me serieuzer zullen nemen en dat het een duwtje in de rug geeft Regisseur Rocky Grispen

“De film is ook tot stand gekomen met eigen middelen en dat na twaalf jaar. Hoe dat komt? Het concept is nieuw, want bobtors bestonden nog niet. Die nieuwe visuele elementen vergen extra werk in de ontwikkeling. Daarnaast maakt dat het moeilijker om het verhaal te pitchen. Het is dan ook niet gemakkelijk om binnen te geraken in de animatiewereld. Met de selectie hoop ik dat de animatieproducenten me serieuzer zullen nemen en dat het een duwtje in de rug geeft.”

“We zijn nu druk bezig met diverse productiehuizen te contacteren in het buitenland. Het plan is om van ‘Oxygen’ een langspeelfilm te maken.”

Wie benieuwd is naar de trailer, kan die hier bekijken.