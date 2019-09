Exclusief voor abonnees Jessica opent samen met dochter Emily pannenkoekenhuis: “In Koek & Bak is er van beperkingen geen sprake” Lien Vande Kerkhof

20 september 2019

14u24 0 As Zoetebekken kunnen voortaan terecht in Koek & Bak, het gloednieuwe pannenkoekenhuisje van Jessica en haar oudste dochter Emily (26) in het Limburgse dorpje As. “Als alleenstaande moeder van vier heb ik mezelf jarenlang weggecijferd, terwijl ik eigenlijk erg ondernemend ben. Omdat ik de kriebels niet meer kon onderdrukken, trok ik mijn stoute schoenen aan en volgde ik mijn hart: een zaak openen waar Emily, mijn prachtkind met het syndroom van Down, een handje kan toesteken. Koek & Bak is een plaats waar anders zijn normaal is.”

Mensen kijken maar al te vaak op als Emily mee op restaurant gaat. “Ze begint al snel te zingen of vliegt het personeel spontaan om de hals”, zegt Jessica waarop Emily heel luid moet grinniken. “Omstaanders reageren daar maar al te vaak gek of ongemakkelijk op en ik vind dat heel erg. Hélemaal onhandig wordt het wanneer ze ergens komt met vrienden uit het dagcentrum die ook een beperking hebben. Met zo’n dolle bende weet de modale burger helaas nog lang geen blijf. En dat terwijl Emily het zonnetje in ieders hart laat schijnen. Haar onschuld is ontwapenend en van haar eenvoud kan werkelijk iedereen iets opsteken. In ons pannenkoekenhuisje mag je zijn wie je bent – elkaar omhelzen, giechelen en stuntelen –zonder dat iemand daar vreemd van opkijkt.”

