Jaarlijkse septemberkermis gaat door

05 september 2020

08u28 0 As Goed nieuws: op 12, 13 en 14 september trekken tal van attracties naar het centrum van As. De kermis, die naar jaarlijkse gewoonte in het tweede weekend van de maand plaatsvindt, kan dus gewoon doorgaan. Al zitten festiviteiten er dit jaar niet in.

Het tweede weekend van september staat in As helemaal in het teken van de kermis. Dat is in 2020 niet anders. Wel steekt deze editie in een ander jasje. Omwille van de aanhoudende coronacrisis is de gemeente dan ook genoodzaakt om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo zijn er geen extra festiviteiten aan gekoppeld, ben je verplicht om een mondkapje aan te doen vanaf twaalf jaar, dien je aan de attracties en standen steeds je handen te ontsmetten en blijft afstand houden cruciaal.

Zoals gewoonlijk is er in een deel van de Dorpsstraat tijdelijk niet toegankelijk voor verkeer. Dat vanaf 10 september om 14.00 uur tot 15 september om 14.00 uur. Meer informatie vind je op de website van de gemeente As.