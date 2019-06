IN BEELD: Herdenking van crash Penry Guy in Wereldoorlog II-stijl: “We beschouwen hem als één van ons” Birger Vandael

17u41 1 As De gemeente As stond het hele weekend in het teken van de herdenking van de crash van Penry Guy. In de nacht van 21 op 22 juni 1944 crashte deze piloot met zijn bommenwerper Lancaster Avro van de Royal Air Force aan het station in ‘Asch’. Het hoogtepunt was een ouderwets bal in Wereldoorlog II-stijl.

De crash van de piloot Penry Guy wordt beschouwd als een heldendaad. Hij was met zijn tuig op weg naar het Ruhrgebied toen het misliep. “Door zijn zelfopoffering kon de bemanning het vliegtuig nog tijdig verlaten met een parachute”, vertelt Rudi Smets van het Fonds Henry Guy. “De piloot had zelf kunnen springen, maar dan zou zijn toestel waarschijnlijk op bewoond gebied neerstorten. In plaats daarvan stuurde hij zijn toestel richting station van Asch dat gebruikt werd door de Duitsers. Hierdoor is As gespaard gebleven van een groot drama. Een historische gebeurtenis in de geschiedenis van de gemeente.”

In 2014 werd de gebeurtenis voor het eerst herdacht nadat er door Jean-Pierre Wuyts, inwoner van As, restanten van het vliegtuig werden teruggevonden. Een jaar later ging men in As zelfs op zoek naar de Brusselse vrouw die jaarlijks het graf van de piloot bezoekt. De toenmalige stationschef, Isidoor Mardaga, was destijds het eerst bij het lichaam van de gecrashte piloot. Volgens zijn verslag uit die tijd was het alsof hij sliep, maar de man was wel degelijk overleden. “Uiteindelijk is het allemaal een beetje uit de hand gelopen”, zegt Rudi. “We hebben meer bereikt met de oprichting van het fonds dan we eigenlijk hadden kunnen denken. Zo kwamen er vanuit Wales nabestaanden en oud-leerlingen van de Gowerton Comprehensive School niet ver van Swansea naar hier om de herdenking mee te maken.”

Vriendschapsband

De band tussen Wales en As werd de voorbije jaren versterkt tot een vriendschapsband die de oorlogscrash overstijgt. “Hun muziekacademie verbroedert bijvoorbeeld met de kunstacademie van Dilsen-Stokkem. Ook ons mijnverleden past bij het verleden van de achtergestelde wijken uit de regio in Wales. Inmiddels proberen we ook onze culturen een beetje in kaart te brengen en aan uitwisseling te doen.”

Vrijdagavond werd in De Drieschaar een mooie documentaire getoond over de crash van Penry Guy. Hierin komt ook Piet Van Gompel aan het woord. Hij was zeven jaar toen de feiten zich afspeelde en herinnerde zich nog enkele flarden. De documentaire zal later via een QR-code op de toeristische brochure ook gedeeld worden. Zaterdag was er vervolgens de opening van een tentoonstelling in De Balans, opgesteld door de vinder van de stukken, een officiële plechtigheid op het kerkhof en een herdenkingsmoment aan het gedenkteken in het Driebankenbos aan het station van As. “De held ligt inderdaad in As begraven”, stelt Rudi. “We beschouwen hem dan ook als één van ons. “

Het hoogtepunt was wellicht het bevrijdingsbal in de stijl van de oorlogsjaren. “Dankzij een re-enactment gezelschap kwamen we in contact met The Merlins, een groep gespecialiseerd in dergelijke RAF re-enactment events. Zij verzamelden hun mooiste kledij van de Air Force, maar laten de piloot wel thuis. Penry Guy is immers gestorven en zo brengen ze op gepaste wijze een laatste eerbetoon aan hun “Skipper”. Dankzij hen kwamen we ook aan een collectie oude voorwerpen, een swingende jazzband en een oude Amerikaanse vlag toen deze nog 48 sterren had. Wij zorgden met bier, witte wijn en kipkap voor de rest!”