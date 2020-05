Hardleerse dertiger met elf veroordelingen pleegt nieuwe feiten op dag van uitspraak vonnis: “Een zeer gevaarlijke ingesteldheid”



VCT

12 mei 2020

16u34 0 As Een 30-jarige jongeman uit As liep al elf veroordelingen op, goed voor in totaal negen jaar cel. Op 10 maart, de dag dat de strafrechter hem opnieuw veroordeelde tot twee jaar cel, terroriseerde hij zijn ex en haar nieuwe partner met zware dreigberichten en een videoboodschap. “Hij heeft een zeer gevaarlijke ingesteldheid.”

G. werd al meermaals veroordeeld, onder meer voor gewelddelicten en bedreigingen. Op 10 maart legde de strafrechter in Tongeren hem nog een celstraf van twee jaar op voor feiten van bedreiging, belaging en vernieling tegen zijn ex en haar moeder.

Maar veel trok G. zich van die veroordeling niet aan, want nog dezelfde dag stuurde hij opnieuw dreigberichten naar zijn ex. Hij probeerde ook herhaaldelijk een videochat met haar op te starten. Toen dat niet lukte, kreeg zijn ex een videoboodschap met zware verwijten. De dertiger dreigde er ook mee de nieuwe partner van zijn ex met een mes aan te vallen en hem ‘kapot te pitsen’.

Gefrustreerd

Nadat de politie de man uit As in zijn woning oppakte, gaf de beklaagde toe dat hij ‘gefrustreerd’ was door het uitgesproken vonnis en dat hij daarom het filmpje en de bedreigingen naar zijn ex stuurde.

“De beklaagde vertoont onophoudelijk brutaal en crimineel gedrag”, motiveerde de strafrechter zijn nieuwe celstraf van een jaar. “Hij gaat het dreigen met levensdelicten niet uit de weg en is bovendien hardnekkig in zijn ontoelaatbaar gedrag.” Omdat de dertiger eerder al elf veroordelingen opliep, goed voor een totale gevangenisstraf van 108 maanden of negen jaar, komt hij niet meer in aanmerking voor een straf met uitstel.

Aan zijn ex en haar nieuwe partner moet G. elk een morele schadevergoeding van 1.250 euro betalen.