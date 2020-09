Gemeenteraad keurt openbaar vervoerplan unaniem af ENL

13u33 0 As Op de gemeenteraad van donderdagavond kreeg het openbaar vervoerplan van de Vervoerregio Limburg rood licht. Alle raadsleden stemden tegen. Reden: het bestuur betwijfelt of de afschaffing van een lijnbus door deelgemeente Niel-bij-As en het voorgestelde alternatief ‘Vervoer op Maat’ voldoende uitgewerkt zijn om het plan te kunnen goedkeuren.

Tijdens de voorstelling van het openbaar vervoerplan gisterenavond werd duidelijk dat de bestaande lijnbus in Niel-bij-As wordt afgeschaft en vervangen door een functionele busverbinding, waarbij er alleen ’s morgens en ’s avonds een bus rijdt voor de schoolgaande jeugd. Zoals in het plan beschreven staat, is het doel om zo veel mogelijk mensen op een aantrekkelijke, snelle, comfortabele en duurzame manier te vervoeren. Het gaat dan niet alleen om het woon-werk- en het woon-schoolverkeer, maar ook om andere soorten verplaatsingen.

Geen concrete voorstellen

Voor de gemeente As is het echter onvoldoende uitgewerkt, oordeelt het voltallige Asserse gemeentebestuur. “Vervoerregio Limburg stelt als oplossing ‘Vervoer op Maat’ voor. We geloven sterk in de voordelen van alternatieve vervoermiddelen op maat van de burger, zoals deelfietsen of een goed werkend belbussysteem. Het huidige vervoerplan blijft echter veel te vaag”, hekelt burgemeester Tom Seurs (Voluit). “Er worden geen concrete voorstellen voor vervoer op maat gedaan. En zolang we niet weten wat het plan concreet betekent en inhoudt voor onze burgers, kunnen we er als gemeentebestuur niet mee akkoord gaan.’

Eerder voerden ook andere Maaslandse gemeenten het plan al af. “Samen werken aan mobiliteitsuitdagingen in onze provincie, dat is het uitgangspunt van de Vervoerregio Limburg”, aldus Seurs. “Als kleine gemeente zijn we een grote voorstander van een goed duurzaam vervoerplan voor Limburg. We juichen het werk van de Vervoerregio toe en begrijpen de moeilijkheid van deze evenwichtsoefening. Maar we betwijfelen of het huidige vervoerplan een structurele oplossing biedt voor minder ontsloten gemeentes als de onze. Samen geraken we wel op de eindbestemming.”